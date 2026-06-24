Domen Makuc v idealni postavi sezone po izboru EHF

Ob 25-letnemu slovenskemu srednjemu zunanjemu rokometašu so bili v idealno postavo izbrani še levo krilo Tim Freihöfer (Füchse Berlin), levi zunanji Lasse Andersson (Füchse Berlin), desni zunanji Mathias Gidsel (Füchse Berlin), desno krilo Aleix Gomez (Barca), krožni napadalec Magnus Saugstrup (Magdeburg), vratar Emil Nielsen (Barca) in obrambni igralec Ludovic Fabregas (Barca).

"V življenju se vse zgodi z določenim razlogom, včasih je potrebno le času dati čas. Letošnji zaključek sezone je nedvomno pokazatelj tega. Za menoj je izjemno težko obdobje. Ko se je nekaterim morda že zdelo, da ne bom nikoli več mogel igrati rokometa na najvišji ravni, je čas pokazal, da je vse mogoče," je po razglasitvi dejal najboljši srednji zunanji rokometaš Domen Makuc.

Makuc se je ob tem zahvalil ljudem, v prvi vrsti družini, ki so mu stali ob strani in mu nudili oporo na vsakem koraku vrnitve na igrišče.

"Vedno sem na treningih garal povsem enako kot sedaj. Videlo se je, da se stvari obračajo na bolje, a tiste pike na i preprosto ni bilo. Zadnje obdobje je pokazalo, da se je večletni trud poplačal. Upam, da bo moja zgodba služila kot motivacija vsem mladim športnikom, ki se soočajo s poškodbami - z močno voljo in potrpežljivostjo se da premagati prav vsako oviro," je še dejal.