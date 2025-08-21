Domen Makuc po naslednji sezoni v Kiel

"Še vedno igram za Barcelono, od naslednje sezone naprej pa za Kiel. V obeh primerih gre za kluba najvišjega ranga z bogato tradicijo in izjemnim spoštovanjem drug do drugega. Prestop v Kiel bo zame naslednji velik korak v karieri. Tam ne bom imel le vrhunske ekipe, ampak tudi izjemno vzdušje v dvorani Wunderino Arena. Nekaj prav posebnega je, če te na vsaki domači tekmi vzpodbuja na tisoče norih rokometnih navijačev," je na novinarski konferenci povedal Domen Makuc in že leto pred prihodom iskal tudi stik z navijači.
V Kielu 25-letnega Makuca opisujejo kot igralca, ki lahko igra na sredini in na položaju levega beka. "Veselimo se njegovega prihoda. To je naslednji vsestransko oblikovani igralec iz Slovenije v Kielu. S svojim načinom igre sodi v našo ekipo za prihodnja leta in je bil naša prva izbira. Iz Barcelone pa k nam prinaša številne izkušnje, vseeno pa ima potencial, da pri nas svojo igro še izboljša," pa je o Makucu dejal športni direktor kluba Viktor Szilagyi. Ta seveda ni pozabil Mihe Zarabca, ki je v klubu s severa Nemčije igral med leti 2017 in 2023.
Makuc je rokometno pot začel pri takratnem Gold Klubu v Kozini, že zelo zgodaj pa se je preselil k Celju Pivovarni Laško, kjer je debitiral pri 15 letih, leto kasneje je dobil prvo priložnost v ligi prvakov. Z vsega 20 leti je odšel v Barcelono. S Katalonci je v letih 2021, 2022 in 2024 osvojil tudi prestižno rokometno ligo prvakov.
