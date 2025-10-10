Svetli način
Domen Škofic združil strast do padalstva s plezanjem

10. 10. 2025

David Stropnik
Slovenski športni plezalec Domen Škofic je pred leti dominiral v svetovnem pokalu in v težavnosti prišel do skupne zmage. Štiri leta za tem je z Janjo Garnbret na trboveljskem dimniku preplezal najdaljšo umetno večraztežajno smer na svetu. Letos je na Norveškem preplezal eno najtežjih smeri na planetu, a izzivov mu kar ne zmanjka. Pred kratkim je združil strast do padalstva s plezanjem na eni najbolj nenavadnih smeri.

