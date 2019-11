Dominika Cibulkova končala kariero

"Odločitev ni padla nenadoma, zorela je in v Miamiju sem bila že prepričana, da bo dvoboj z Azarenko moj zadnji v karieri. A me je trener prepričal, da nastopim še v pokalu Fed, še zadnjič sem skušala uživati na Roland Garrosu," je pot do odločitve o koncu kariere razložila 30-letnaDominika Cibulkova. Čeprav po letošnjem Parizu ni več igrala, takrat še ni uradno sporočila, da je lopar odločila v kot. Privoščila si je poletne počitnice, razmišljala o vsem skupaj, danes pa je nato tudi uradno končala uspešno športno pot. "Dobro sem premislila in grem po novi poti naprej v življenju," je tudi z nekoliko solznimi očmi še dejala Slovakinja.

Cibulkova je zmagala na osmih turnirjih WTA, na največjih teniških tekmovanjih, turnirjih grand slam, pa je najdlje prišla leta 2014 v Avstraliji, ko je izgubila finale proti KitajkiLi Na. Dve leti pozneje je osvojila zaključni turnir sezone v Singapurju.

Marca 2017 je bila najvišje na lestvici WTA, bila je četrta, ob koncu kariere je padla na 315. mesto.