Domiselna dobrodelna akcija Krimovk, njihovih partnerjev in navijačev

Pri slovenskim rokometnih prvakinjah bodo sredstva za Botrstvo v športu ob koncu leta 2020, začenši s sobotno domačo tekmo Lige prvakinj proti madžarskemu Ferencvarošu, zbirali prek simpatičnega produkta, imenovanegaKRIMOVE DOBRE VILE. Gre za zbirko certificiranih, ročno izdelanih plišastih punčk, ki so – tudi denar za izdelavo bo šel za projekte v okviru programov Botrstva – izdelane posebej za to dobrodelno akcijo. Nastanek vsake posamezne vile je trajal dobro uro.

Sredstva za izdelavo Krimovih dobrih vil ter začetno vsoto za program Botrstvo v športu so zagotovili RK Krim Mercator skupaj s sponzorjema, podjetjema Mercator in BTC, ter partnerjem, agencijo Sportanzo. Na ta način so omenjeni »odkupili« 300 ročno izdelanih »vilinskih krimovk«, ki pa jih bodo skupaj z zbrano vsoto denarja predali ZPM Ljubljana Moste-Polje za novoletna darila otrok v okviru njihovih programov.

Na voljo pa je še 200 Krimovih dobrih vil, ki jih prek posebnega projekta Plemenitih virtualnih vstopnic RK Krim Mercator lahko do konca leta odkupijo navijači in podporniki najboljšega slovenskega ženskega kolektiva.

Pri slovenskih prvakinjah so pripravili dva paketa, s katerima navijači lahko ob Botrstvu v športu podprejo tudi nadobudna dekleta njihovega najljubšega kluba, ki imajo težave z zagotavljanjem osnovnih potrebščin za treninge:

PLEMENITA VIRTUALNA VSTOPNICA (cena 40 evrov)

- Botrstvo v športu prejme 20 evrov.

- Kupec prejme Krimovo dobro vilo s poljubnim imenom.

VELIKA PLEMENITA VIRTUALNA VSTOPNICA (100 evrov)

- Botrstvo v športu prejme 35 evrov.

- Kupec prejme Krimovo dobro vilo s poljubnim imenom in personaliziran dres RK Krim Mercator (poljubna velikost, številka in napis na dresu).

Sredstva za program Botrstva v športu – ta bo od začetka leta 2021 dalje 70 % zbranih sredstev porabil za redne štipendije otrok in mladih iz socialno ogroženih okolij, 30 % pa za reševanje nujnih ali posamičnih slučajev mladih športnikov, ki se soočajo s težkimi razmerami, – lahko nakažete tudi neposredno na račun ZPM LJ MP, odprt pri Novi ljubljanski banki (SI56 0201 2002 0297 991; sklic na SI00 707), ali s poslanim SMS-sporočilom s ključnima besedama SPORT (1 evro) ali SPORT5 (5 evrov) na telefonsko številko 1919.

»V Zvezi prijateljev mladine LJ Moste-Polje smo s skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije jeseni v eno združili že doslej delujoče dobrodelne projekte, s katerimi zbiramo denar za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij. Naše poslanstvo pri Botrstvu v športu je zbrati čim več sredstev za nadarjene posameznike in posameznice, z željo izboljšati njihove pogoje za treninge in tekmovanja ter večjo konkurenčnost med vrstniki doma in v tujini. Za cilj smo si zadali delovati čim bolj domiselno, z novimi pristopi. Način, na katerega so pristopili pri RK Krim Mercator, je prav tak in z veseljem smo začeli sodelovanje, ki bi, upam, k podobnim gestam v prihodnje privabilo še koga. Smo namreč odprti za vse in vsakogar,« je ob začetku akcije Krimovih dobrih vil povedala predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Če je obraz Botrstva nedvomno gospa Ogulin, pa bi v vlogo legende in najbolj prepoznavne »persone« v RK Krim Mercatorju nedvomno uvrstili Deja Ivanović, nekdanjo kapetanko in zdajšnjo direktorico rokometnega kluba, ki se poleg vrhunske članske ekipe lahko pohvali tudi s prek 500 vadečimi deklicami in dekleti v pogonu mlajših starostnih kategorij:

"Pri Botrstvu v športu gre za izvrstno idejo pomagati mladim športnikom in športnicam, ki živijo in trenirajo v težjih razmerah. Glede na to, kdo so idejni vodje projekta, sem prepričana o tem, da smo se odločili pravilno in ponosna na to, da smo skupaj z našima zvestima sponzorjema, podjetjema Mercator in BTC, ter našim partnerjem, agencijo Sportanzo, donirali sredstva v program Botrstva v športu ter prav tako dobrodelno pokrili stroške izdelave Krimovih dobrih vil. Zdaj računamo še na pomoč preostalih naših sponzorjev ter partnerjev in naših zvestih navijačev, ki se jim v 'koronski' sezoni 2020/21 skušamo približati z dobrimi igrami v Ligi prvakinj ter našimi virtualnimi akcijami. Hvala vnaprej vsem za pomoč projektu Botrstvo v športu ter delovanjem naših mlajših kategorij. Obljubljam, da bomo tudi sredstva, zbrana zanje, uporabili za tista dekleta, ki bodo pomoč zares potrebovala."