Donald najbolje plačani obrambni igralec v zgodovini lige NFL

Kot so danes zapisali pri NFL Networku in ESPN, so Ramsi za naslednje tri sezone povišali plačo 31-letniku za 40 milijonov ameriških dolarjev (37,45 milijona evrov). Zdaj bo v naslednjih dveh sezonah Aaron Donald prejel 65 milijonov dolarjev (60,85 milijona evrov), če bo ostal tudi v sezoni 2024, pa še dodatnih 30. S povišico so si Ramsi zagotovili, da se Donald še ne bo upokojil.

Po dosedanji pogodbi, ki jo je podpisal avgusta 2018, bi moral Donald za šestletno pogodbo prejeti 135 milijonov, zdaj pa bo znesek v tem obdobju kar 175 milijonov (163,83 milijona evrov).

"To je velika stvar," je dejal trener LA Rams Sean McVay: "In to si je zaslužil. Po mojem mnenju je eden izmed največjih. Veliko nam pomeni, našemu klubu. Mislim, da je spoštovanje, ki ga uživa v tej ligi, neverjetno. Res je veliko dosegel."