Dončić s Santorinija šefu Cubanu obljubil izklesane trebušne mišice

"Prišel je in delal z našim glavnim trenerjem Rickom Carlisleom. Pravzaprav sem videl en trebušni kvadratek, tako da je zagotovo to bil korak v pravo smer," je dodal 60-letni šef Mavericksov. Samo en trebušni kvadratek, je novinar zbodel Cubana? "Mogoče sta bila dva. A zagotovo je v precej boljši formi," je zatrdil Cuban. Spomnimo: Dončić je bil ob prihodu v ligo NBA, kjer se je nato tako zelo izkazal, pogosto označen za 'predebelega' in prepočasnega. No, govorice so hitro poniknile, ko je začel navduševati v dresu Dallasa in čez noč postal prva violina franšize. Zavoljo izjemne debitantske sezone je glavni favorit za prejem nagrade novinec leta, ki bo podeljena 24. junija v Los Angelesu.

DONČIĆ

Dončić, ki uživa na dopustu v Grčiji skupaj s puncoAnamario Goltes, pa se je na račun objave novinarja pošalil le slabo uro po zapisu. "'Six-pack' pride kmalu," je zapisal Dončić in zraven dodal precej emotikonov.