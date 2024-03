Dopinška grešnica vrnitve ne bo pomnila po dobrem

Skoraj dve uri trajajoč dvoboj je Simona Halep začela v slogu prve igralke tenisa in v prvem nizu izgubila le eno igro. V drugem je zaradi bolečin v rami potrebovala zdravniško pomoč. V nadaljevanju je popustila njena zbranost, prav tako pa je postala vse bolj utrujena in Španka Paula Badosa je to izkoristila. 32-letni Simoni Halep so po pritožbi skrajšali prepoved igranja zaradi dopinških prekrškov. Romunka se je pritožila na športno razsodišče (Cas) v Lozani, kjer so ji štiriletno kazen zmanjšali na devetmesečno. To je odslužila že 6. julija 2023, sicer ne bi mogla igrati do 6. oktobra 2026. Mednarodna teniška agencija za integriteto (ITIA) jo je suspendirala za štiri leta po dveh ločenih dopinških prekrških v letu 2022.