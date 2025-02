Dopinški škandal Sinnerju odnesel kandidaturo za nagrado laureus

"Po pogovorih v naši akademiji smo se odločili, da bomo kandidaturo Jannika Sinnerja za letošnjo nagrado umaknili. Spremljali smo njegov primer in odločitve pristojnih, glede na okoliščine in trimesečno kazen se nam ne zdi primerno, da bi ostal nominiran," je pojasnil Sean Fitzpatrick, predsednik odbora, ki podeljuje nagrade laureus. Dodal je, da so z določitvijo seznanili tudi Južnotirolca in njegovo ekipo.

Nagrade laureus podeljujejo od leta 2000 za izjemne športne dosežke v več kategorijah. Izbor kandidatov in pozneje podelitev nagrad opravi 96-članski odbor, ki sestavlja akademijo Laureus. Letošnje nominirance bodo razkrili v ponedeljek.

Sinner je nedavno po pogajanjih in dogovoru s Svetovno protidopinško agencijo (WADA) sprejel trimesečno prepoved igranja zaradi dveh pozitivnih dopinških testov na prepovedano snov klostebol lanskega marca.

Na teniška igrišča se bo lahko vrnil šele v začetku maja, predvidoma na domačem turnirju serije ATP 1000 v Rimu. Tako tudi ni ogrožen njegov nastop na OP Francije, ki se bo začelo 25. maja. Kljub kazni je na novi lestvici ATP ostal prvi igralec sveta, pred najbližjim zasledovalcem, Nemcem Alexandrom Zverevom, ima 3195 točk prednosti.