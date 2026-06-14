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Doplihar evropski prvak v cestni vožnji

Ljubljana, 14. 06. 2026 10.08 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Anej Doplihar

Slovenski parakolesar 32-letni Anej Doplihar, prihaja iz Dornberka, je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji dosegel izjemen uspeh. Po petkovem odličnem nastopu v kronometru, kjer je osvojil srebrno medaljo, je v soboto na 59,4 kilometra dolgi cestni preizkušnji dodal še zlato medaljo in postal evropski prvak.

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Anej Doplihar, prihaja iz Dornberka, je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji dosegel izjemen uspeh. Po petkovem odličnem nastopu v kronometru, kjer je osvojil srebrno medaljo, je v soboto na 59,4 kilometra dolgi cestni preizkušnji dodal še zlato medaljo in postal evropski prvak. Doplihar je v cilj prikolesaril s časom 1:27:33, enak čas pa sta dosegla tudi srebrni Italijan Mirko Testa in bronasti Švicar Micha Wäfler.

Dirka je bila izjemno napeta in izenačena, saj je prvih devet tekmovalcev ciljno črto prečkalo v razmiku le devetih sekund. Anej Doplihar je v zaključku pokazal izjemno zbranost, moč in borbenost ter se veselil največjega uspeha kariere.

Anej Doplihar in Aleš Suhadolnik
Anej Doplihar in Aleš Suhadolnik
FOTO: zsis.si

"Dirka je bila težka, naporna in hitra. Trasa je bila ravninska, kar mi ne leži najbolj. A počutil sem se močnega skozi celotno dirko in rekel sem si, da bom dal vse od sebe. Pred ciljnim sprintom sem se postavil naprej, dober kilometer pred ciljem sem bil prvi, nato me je prehitel Švicar. Sledil sem mu in ga prehitel v zadnjih 100 oziroma 150 metrih. Videl sem, da prihaja tudi Italijan, ki je specialist za sprinte, a sem si rekel, da moram zdržati – in uspelo mi je," je po velikem uspehu povedal Anej Doplihar.

Ob tem je dodal: "Dobro sem delal, bil sem na višinskih pripravah in sledil treningom, ki jih je pripravil trener. Ne vem, ali sem se takoj zavedel, kaj mi je uspelo. Ampak s to medaljo je bil trud poplačan. Ponosen sem nanjo in vsi, ki me podpirate, ste lahko ponosni z mano." Dopliharjev trener je Aleš Suhadolnik, s katerim Anej že vrsto let uspešno gradi svojo športno pot. Odlično formo je potrdil tudi v letošnjem svetovnem pokalu, kjer je v skupnem seštevku zasedel 3. mesto. Slovenijo na evropskem prvenstvu zastopajo Anej Doplihar, Miha Hlad, Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Hrovatič. Reprezentanco vodi trener Aleš Suhadolnik.

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