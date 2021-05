Dopoldan v Budimpešti brez presežkov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Upokojenec iz Prekmurja po telefonu pokliče svojega sina v Ljubljano:

''Zdravo sinko, rad bi ti povedal, da se s tvojo mamo ločujeva po 45 letih zakona.'' ''Oče, kaj pa govoriš?'' ''Sine, s tvojo mamo se niti gledati ne moreva več, sploh pa se mi ne ljubi razpravljati o tem, raje pokliči svojo sestro in ji povej.'' Sin pokliče sestro, ki se začne dreti v slušalko: ''Kaj?!? Ločila se bosta?! Ne, ne bosta, jima midva ne bova pustila!'' Takoj pokliče očeta v Prekmurje in se pokroviteljsko razburja: ''O čem vendar govoriš, oče, kakšna ločitev vendar? Glejta, da ne bosta ničesar naredila, dokler ne prideva z bratom v soboto k vama. Lepo pridna bodita in rada se imejta, sta razumela?'' Starček odloži slušalko, se obrne k ženi in ji reče: ''Urejeno, prideta za moj rojstni dan, ampak zdaj se morava domisliti, kaj bova rekla za Božič?''