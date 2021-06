Nemec Bauhaus dobil ciljni šprint v Rogaški Slatini

Prva etapa Dirke po Sloveniji je potekala od Ptuja do Rogaške Slatine.

Prvič v zgodovini dirke je bil tako na startu aktualni zmagovalec dirke po Franciji, glede na zasedbo pa bi bilo veliko presenečenje, če v nedeljo, ko bo na sporedu zadnja etapa od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km), Tadej Pogačar ne bi stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra.

Prva etapa je bila bolj po godu sprinterjem, potekala je od Ptuja do Rogaške Slatine. Uradni začetek dirke je bil ob 13.20, etapa pa je bila dolga 151,5 kilometra. Visokih ali strmih ovir za sprinterje prvi dan preizkušnje ni bilo, drugače bo že v drugi etapi od Žalca do Celja (147 km). Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) je zmagovalec prve etape 27. dirke po Sloveniji, ki se je začela na Ptuju in končala v Rogaški Slatini (151,5 km). V ciljnem sprintu je za malenkost ugnal Španca Jona Aberasturija. Tretji je bil Portugalec Rui Felipe Oliveira.