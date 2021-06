Aberasturi zmagovalec etape, Pogačar ohranil skupno vodstvo

V skupnem seštevku ima 22-letnik s Klanca pri Komendi (UAE Team Emirates) še naprej občutno prednost pred rojakom Mohoričem (Bahrain Victorious) ter Italijanom Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates).

Današnjo etapo, v kateri je tretje mesto zasedel Italijan Matteo Trentin, so kolesarji začeli v Brežicah, pot pa jih je med drugim vodila proti Bizeljskem, Kozjem, Brestanici, Sevnici ter Kostanjevem na Krki pred prvim prihodom v Krško. Tam se je začel zadnji krog, v katerem so premagali še kategoriziran vzpon na Sremič, preden so se podali do cilja pred kipom Matije Gubca v Krškem.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1 km). Kolesarje bo pot vodila prek petih kategoriziranih vzponov, vključno s ciljnim do Svete gore nad Novo Gorico (2,5 km/13 %). Start bo ob 10.55 v Ajdovščini, v cilju pa najboljše pričakujejo nekaj čez 15. uro.