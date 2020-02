'Downhill': formula ena gorskega kolesarstva

Gre za šport, oziroma disciplino gorskega kolesarstva, ki iz dneva v dan pridobiva na popularnosti, saj se za trening odloča vse več ljudi. Večje zanimanje in želja pomagata tudi obstoječim društvom pri razvijanju te panoge in vzdrževanju parkov, prog in opreme.

Downhill je najbolj razširjen v državah kot so Kanada, Francija, ZDA in še nekatere druge države. Adrenalinske kolesarske panoge pa niso tuje niti naši sosedi Avstriji. V Sloveniji je spust v zadnjih letih beleži pomemben napredek, saj tekmovalci dosegajo vrhunske rezultate. Naš najboljši tekmovalec, Jure Žabjek, sodi med deset najboljših na svetu.

K temu je pripomogel tudi slovenski pokal v spustu oz. Unior Downhill Cup. Serija obsega štiri do pet tekmovanj na leto, ki potekajo na različnih lokacijah v Sloveniji, običajno pa kakšna od dirk poteka tudi v tujini.

Problemi so nastajali, ko so društva zaprosila za izdelavo novih prog po gozdovih in hribih vendar so lastniki odklanjali zaradi domneve škodovanja gozdu. V tej smeri pripomore vse večje zanimanje za ta šport in dokaz, da se gozdu ne dela škode. Ravno nasprotno gozd in hribi zaživijo saj je downhill neposredno povezan z naravo in spodbuja ljudi, da se podajo v naravo in se sprostijo s tem v čemur uživajo.