Dragan Adžić izbral rokometašice za evropsko prvenstvo

Elitna slovenska ženska izbrana vrsta bo v primerjavi z olimpijskimi igrami v Parizu nastopila v močno spremenjeni zasedbi, na bližnjem zaključnem turnirju stare celine bo denimo nastopila brez klasične igralke na desnem zunanjem položaju. Ana Gros , Tamara Mavsar , Amra Pandžić in Alja Varagić so po velikem tekmovanju v francoski prestolnici končale reprezentančno kariero, Barbara Lazović se je igralsko upokojila, Nina Spreitzer pa se je odločila za enoletni premor.

Na prvenstvu stare celine, kjer Slovenijo v skupinskem delu tekmovanja v avstrijskem Innsbrucku čakajo tekme proti Norveški, Avstriji in Slovaški, ne bo niti to sezono izjemno vroče Elizabeth Omoregie . Po sedmih krogih druga strelka evropske Lige prvakinj, sicer zunanja igralka romunske Bukarešte, se je nastopu odpovedala zaradi kroničnih težav s kolenom.

Večina manjkajočih igralk je Adžiću že pred časom sporočila svoje odločitve, do zadnjega pa je upal na nastop Omoregiejeve. "Z Elizabeth sem opravil številne pogovore, a mi je dejala, da enostavno nima moči in ni zmožna igrati tolikšnega števila tekem v kratkem časovnem obdobju. Na klubski sceni je nekoliko drugače, saj ima dovolj časa za regeneracijo," je v zvezi z Omoregiejevo dejal Črnogorec na klopi Slovenije.

V Avstriji bo manjkala tudi Valentina Klemenčič , ki se v trenutnih okoliščinah ne bi dobro počutila v reprezentanci, medtem ko sta Ema Hrvatin in Nena Črnigoj poškodovani. "Že pred časom sem dejal, da bi imela Norveška, ki ima izjemno široko bazo, gromozanske težave ob tolikšnem številu manjkajočih igralk. Pred nami je zahtevna naloga, a zavihali bomo rokave in delali po najboljših močeh, kot smo to počeli v preteklosti," je dejal Dragan Adžić .

"Valentina Klemenčič je sodelovala na prvih dveh tednih EHF, na zadnjem pa je dejala, da se ne počuti dobro v tem reprezentančnem okolju, tako da je na žalost ne bo z nami. Škoda, vanjo smo veliko vlagali na reprezentančni in klubski sceni," je dodal Adžić, ki se ni mogel izogniti ponedeljkovemu odstopu z mesta trenerja Krima Mercatorja. "Razšli smo se v prijateljskih odnosih, Krim bo do konca življenja ostal v mojem srcu," je v zvezi s tem med drugim dejal Adžić.

Slovenske rokometašice se bodo zbrale 18. novembra v Ljubljani, tri dni kasneje pa v Ajdovščini odigrale prijateljsko tekmo s Črnogorkami.

Slovenijo prva tekma na EP čaka 29. novembra, ko se bo pomerila z Norveško. Dva dni pozneje jo čaka tekma s Slovaško, 2. decembra pa še z Avstrijo. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bosta prebili obe najboljši reprezentanci iz skupine E in se nato križali z dvema najboljšima iz skupine D (Danska, Švica, Hrvaška in Ferski Otoki) ter skupine G (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina).

Na Adžićevem seznamu za nastop na EP 2024 so:

- vratarke: Dijana Đajić, Maja Vojnović, Luna Mija Zupan (vse Krim Mercator) in Karin Kuralt (Mlinotest Ajdovščina);

- krilne igralke: Ema Abina, Elena Erceg (obe Krim Mercator), Živa Čopi (Mlinotest Ajdovščina), Ema Markovič (Velenje) in Maja Svetik (BT Füchse);

- zunanje igralke: Tjaša Stanko, Ana Abina, Teja Pogorelc (vse Krim Mercator), Špela Bajc (Litija), Nuša Fegic, Ivona Burukčič (obe Mlinotest Ajdovščina), Blažka Hauptman (Atletico Guardes) in Erin Novak (Kisvardi);

- krožne napadalke: Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Lana Puncer (Velenje) in Manca Jurič (Krim Mercator).