Visok poraz oslabljenih Slovenk v Skandinaviji

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so mednarodni pokal EHF – v njem nastopajo vse tri gostiteljice evropskega prvenstva prihodnje leto v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori ter evropske prvakinje z Norveške, ki so si že zagotovile nastop na zaključnem turnirju in ne nastopajo v tem kvalifikacijskem ciklusu – začele s porazom. Slovenke so v Skandinavijo prišle brez poškodovane Ane Gros in obolele Elizabeth Omoregie, v odsotnosti udarnih igralk na zunanjih položajih pa so zelo hitro na lastni koži občutile moč dvakratnih olimpijskih, trikratnih svetovnih in osemkratnih evropskih prvakinj z Norveške. Gostiteljice so si že po nekaj minutah priigrale vodstvo štirih golov (5:1), v 15. minuti pa že z 9:4. A Slovenke se niso vdale, v nadaljevanju so zaigrale zelo dobro in naredile delni izid 4:1 – dva gola je prispevala Tjaša Stanko, enega pa Alja Varagić in Tija Gomilar Zickero – ter se v 25. minuti približale na dva gola zaostanka (8:10). V končnici prve polovice tekme so popustile in na veliki odmor odšle s primanjkljajem petih golov (9:14). Slovenske rokometašice v drugem polčasu niso bile kos rokometnim prvokategornicam z Norveške. Po zaostanku devetih golov (11:20) v 42. minuti je Adžić zahteval minuto odmora, tudi po njej pa so kraljevale gostiteljice. "Za nami je nova skupna izkušnja. V naši igri smo v drugi polovici prvega polčasa pokazali nekaj dobrih stvari. Sam sem s tekmo zadovoljen, saj sedaj vemo, kaj je potrebno popraviti in na čem bo potrebno delati, da bomo konkurenčni najboljšim ekipam na svetu. To mi je najbolj pomembno. Dekleta so pokazala največ česar so v tem trenutku, glede na manjše težave posameznic, zmožne. Rad bi videl, da naše reprezentantke v nedeljo pozdravi čim več navijačev. Tedaj bodo pokazala še več značaja. To kot selektor obljubljam," je za spletno stran RZS dejal Dragan Adžić. "Žal mi je, da je rezultat takšen. Pokazale smo nekaj stvari, ki smo jih trenirale, a pri tem napravile preveč napak. Norveška, ki ima same vrhunske igralke, ne glede na to, s kakšno postavo nastopa, je vsako našo napako kaznovala. Verjamem v našo ekipo. Počasi bomo gradili naprej našo igro in verjamem, da bomo prišli do tistega, kar smo si zastavili," je dodala Tjaša Stanko.

V slovenski reprezentanci je bila na tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s šestimi goli, Nataša Ljepoja, Alja Varagić, Nina Zulić in Tija Gomilar Zickero so dosegle po dva zadetka.

Izid, pokal EHF, ženske:

Norveška - Slovenija 29:17 (14:9)

Slovenija: Stanko 6, Ljepoja 2, Zulič 2, Varagić 2 (1), Gomilar Zickero 2 (2), Svetik 1, Lazović 1, Jurič 1, Černigoj, Žabjek, Kuralt, Mrmolja, Vojnovič, Pandžić, Fegic, Hrvatin.