Dragana Cvijić po desetih letih spet za Krim Mercator

Dragana Cvijić in Andrea Lekić (obe na fotografiji) v "starih" časih.

"V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da bom prihodnjo sezono oblekla dres kluba, v katerem sem začela svojo evropsko kariero. Veselimo se novih izzivov in hvaležna sem za zaupanje, ki so mi ga izkazali," je dejala Dragana Cvijić, ki je v tej sezoni dvakrat igrala proti Krimu v ligi prvakinj, v dresu Bukarešte je dosegla šest golov. Sicer pa je na osmih tekmah dosegla 17 zadetkov.

Cvijićeva ima v žepu že dva naslova lige prvakinj – iz leta 2012 in 2015. Osvojila ju je z Budućnostjo, za katero je nastopala šest sezon. Zadnji dve sezoni je igrala v Romuniji. Rokometno pot je začela v Crveni zvezdi, eno sezono pa je igrala v Skopju. Z reprezentanco ima srebro s svetovnega prvenstva leta 2013.

"Izjemno smo veseli, da se nam je za sodelovanje uspelo dogovoriti z eno najboljših krožnih napadalk na svetu. Cvija, kot jo kličemo vsi v rokometnem svetu, je svoje prve evropske rokometne korake naredila prav v Ljubljani, na kar smo še posebej ponosni. V klubu verjamemo, da bomo z njo kot prvo odmevno okrepitvijo za novo tekmovalno sezono uresničili svoje cilje v prihodnjih tekmovalnih sezonah, ki narekujejo vrnitev med najboljše evropske klube," pa je prestop pospremila športna direktorica Deja Ivanović.