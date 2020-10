Drama na Giru: Vodilna pred zadnjo etapo povsem poravnana

V begu iz taktičnih razlogov tudi Tratnik

V sobotni etapi je sicer pobegnilo 21 kolesarjev, med katerimi je bil zaradi taktike Bahrain-McLarna tudi Jan Tratnik. Slednji je namreč v zaključku etape še nekaj časa pomagal kapetanu, ŠpancuPellu Bilbau, ki je lovil stopničke na letošnjem Giru.

Kolesarji so se morali trikrat povzpeti do Sestriera, prvič po nekoliko lažji, a daljši poti. Potem ko tam še ni prišlo do premikov med favoriti, je po spustu v dolino ritem začelo narekovati moštvo Ineos Grenadiers. Znova je bil položaj podoben tistemu pred dvema etapama na Stelvio, ko je Avstralec Rohan Dennisnarekoval ritem. Tokrat je poleg Geoghegana Harta in Hindleyja v skupini nekaj časa ostal tudi Almeida poleg Keldermana in Bilbaa, toda zatem so krog in pol pred koncem znova pobegnili isti trije kolesarji kot v četrtek.