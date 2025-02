Drama v Dubaju: dobitnica OP ZDA se je zlomila, jokala, se skrivala za stol

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Emma Raducanu je, kot pišejo otoški mediji, doživela in preživela pravo dramo v drugem krogu teniškega turnirja WTSA v Dubaju, med obračunom s Čehinjo Karolino Muchovo.

Za zdaj ni nobenih informacij o identiteti moškega, ki je bil izločen v Dubaju.

Prva teniška igralka iz Velike Britanije, ki je osvojila Grand Slam, bilo je to leta 2021 na OP ZDA, po Virginii Wade, se je že na začetku dvoboja psihično zlomila. "Že po drugi odigrani igri je Emma planila v jok. Delovalo je, da se je zlomila, toda vzrok očitno ni bil teniške narave. Odigrala je dober uvod, nato pa se je zlomila. Še več, želela je skriti svoja čustva, si z brisačo prikrivala obraz in se za trenutek tudi skrila za sodniški stol," so pisali Otočani in ponudili razlog za čustven izbruh Britanke.

Emma Raducanu FOTO: AP icon-expand

"Vsi so bili v šoku, saj niso vedeli, za kaj gre. No, sedaj je jasno," nadaljujejo angleški mediji in pojasnjujejo vzroke ... "V ponedeljek, 17. februarja, je v javni prostor stopil možakar in demonstriral obnašanje, ki ga je moč oceniti kot zalezovanje. Dan pozneje je bila ta ista oseba videna v prvih vrstah na dvoboju, kjer je nastopila Emma Raducanu. Nemudoma je bila odstranjena s stadiona," nadaljujejo Otočani. "Oseba je prejela prepoved obiska vseh WTA teniških turnirjev po svetu, saj so odgovorni zaključili, da gre za skrb vzbujajoče obnašanje, ki je lahko tudi nevarno," pa piše v uradnem sporočilu WTA.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči