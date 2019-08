Drama že na začetku: Rogliču uvodni kronometer pokvaril skupinski padec

Ekipa Jumbo-Visme je v cilj pripeljala s kar 40 sekundami zaostanka za ekipo Astane, kjer kolesari morda celo največji tekmec Primoža Rogličaza skupno zmago Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Ta zaenkrat drži rdečo majico vodilnega, saj je skozi cilj pripeljal kot prvi član zmagovite ekipe.

Zelo so se sinje modrim približali pri ekipi Deceuninck-Quickstep ter Sunweb. Moštveni kronometer se je za ekipo Jumbo-Visma končal daleč od pričakovanega. Sredi proge se je namreč večina nizozemskega moštva znašla na tleh. Pred enim od zavojem je bilo na cesti nekaj vode ali olja, eden od kolesarjev za pri veliki hitrosti zavrl in zgodilo se je neizogibno. Kar nekaj časa je trajalo, da so se Roglič in kolegi pobrali, uro so na koncu ustavili 40 sekund za kolesarji Astane ter na 18. mestu. Roglič je čez cilj prikolesaril z raztrganim dresom na levem boku ter vidno odrgnino.

Astano in Deceuninck-Quickstep sta na koncu ločili dve sekundi, Sunweb je zaostal pet sekund. Najboljši med Slovenci je bil na koncu Luka Mezgec. Z Mitchelton-Scottom je na devetem mestu zaostal 18 sekund. Bahrain-Merida z Luko Pibernikom ter Domnom Novakom je bila 12., zaostala je 26 sekund. Najslabše med vsemi se je izšlo ekipi UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem, ki je zaostala eno minuto in sedem sekund, osvojila pa 21. mesto