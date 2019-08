Silovit odgovor Rogliča na drugi etapi, Quintana prvi skozi cilj

Roglič se je skupaj s Kolumbijcema Rigobertom Uranom in Nairom Quintano, Ircem Nicolasom Rochom, Špancem Mikelom Nievejem in Italijanom Fabiem Arujem odpeljal naprej na vrhu zadnjega vzpona dneva na Puig Llorenco. Hitro so si prikolesarili dobrih deset sekund prednosti.

Po vzponu se je v pobeg podal Nicolas Roche (Team Sunweb), glavnina pa se je povsem razbila in takrat je svojo priložnost začutil tudi Roglič, ki so mu na čelu skupine sledili Nairo Quintana (Movistar Team), Rigoberto Uran (EF Education First), Mikel Nieve(Mitchelton-Scott) in Fabio Aru (UAE Team Emirates). Omenjeni so okoli 15 km pred ciljem uspeli ubežati že za 20 sekund, medtem ko je po prvi etapi vodilni Lopez ostal zadaj v skupini, v kateri je bil tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je dopolnil slovenski uspeh s končnim osmim mestom. Zaostal je 37 sekund.



Izidi, 2. etapa:

1. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 5:11:17

2. Nicolas Roche (Irs/Sunweb) + 0:05

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

4. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First)

5. Fabio Aru (Ita/UAE Emirates) vsi isti čas

6. Mikel Nieve (Špa/Mitchelton-Scott) 0:08

7. Sergio Higuita (Kol/EF Education First) 0:37

8. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

9. Alexander Aranburu (Špa/Caja Rural-Seguros)

10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) vsi isti čas

...

30. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:43

141. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 13:27

166. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 18:26

- skupno:

1. Nicolas Roche (Irs/Sunweb) 5:26:12

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 0:02

3. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 0:08

4. Mikel Nieve (Špa/Mitchelton-Scott) 0:22

5. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 0:33

6. Primoz Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:36

7. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 0:38

8. Sergio Higuita (Kol/EF Education First) 0:40

9. Davide Formolo (Ita/Bora-Hansgrohe) 0:46

10. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 0:46

...

23. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 1:40

31. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:57

137. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 14:53

172. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 21:25