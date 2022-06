Druga zaporedna zmaga slovenskih odbojkarjev

Slovenski odbojkarji so z zmago sklenili prvi turnir lige narodov. Po porazih proti ZDA (0:3) in Braziliji (1:3) so najprej upravičili vlogo favoritov proti Avstraliji (3:0), v noči na danes pa še proti Kitajski (3:1).

Na lestvici so tako napredovali na deseto mesto, nekaj obračunov pa bo na turnirjih v Brasilii in Ottawi, kjer igrajo preostale reprezentance, odigranih še danes.

Znova v vlogi favoritov

Proti Kitajski so dvoboj začeli korektor Mitja Gasparini, blokerja Danijel Koncilja in Alen Pajenk ter sprejemalca Žiga Štern in Rok Možic. Za organizacijo napada je skrbel Gregor Ropret, prosti igralec pa je bil Jani Kovačič.

Varovanci avstralskega stratega Marka Lebedewa niso imeli večjih težav v prvem nizu proti Kitajcem. Ti sprva niso našli rešitve za razpoloženega Mitjo Gasparinija, ki je v tem delu dosegel sedem točk. V drugem nizu so se Kitajci nekoliko bolje zoperstavili tekmecem in povedli z 10:9, nato pa so se Slovenci zbrali in hitro ustvarili neulovljivo razliko ter niz dobili s 25:20.

Azijski predstavniki so bolje začeli tretji niz, vodili z 9:7, nato pa je z delnim izidom 6:1 Slovenija vzpostavila ravnotežje in povedla. Ko se je že zdelo, da slovenski odbojkarji mirno plujejo do zmage s 3:0, so povsem popustili, Kitajci pa so imeli celo priložnost, da nato izsilijo še odločilni peti niz. Toda po vodstvu z 22:19 so Slovenci le strnili svoje vrste in na razliko ugnali Kitajce za drugo zmago.