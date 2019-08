Drugače kot na Giru: 'V Rogliču sem našel dobrega zaveznika'

Alejandro Valverde(Movistar) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) sta na vrh Javalambreja prišla skupaj, skozi zadnji vzpon sta vlekla skupaj in se pri tem večkrat izmenjevala. Po peti etapi, po kateri se je Roglič prebil že na drugo mesto skupne razvrstitve Vuelte 2019, je 39-letni Valverde hvalil slovenskega predstavnika. "V njem sem našel dobrega zaveznika. Jasno je, da je Superman (Miguel Angel Lopez, op. p.) rival, ki ga je treba premagati," je opozoril Valverde."Dobro sem se počutil, kar sem tudi dokazal," je pristavil Valverde.Ta je v ekipi Movistarja na peti etapi zasenčil Naira Quintano, ki je na cilj prišel kot osmi z minuto in 41 sekundami zaostanka. Med Rogliča in Quintana se je zrinil še en slovenski kolesar Tadej Pogačar, ki je zaostal 1:29.