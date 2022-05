Drugi dan dirkaškega vikenda v Estorilu: Rea zmagovalec Superpola

Dosedanji del sezone razreda Superbike sta zaznamovala Otočan Jonathan Rea in Španec Álvaro Bautista , ki sta dobila prav vse dosedanje preizkušnje. Za nami so dve veliki nagradi in ena dirka ter skupno šest odpeljanih dirk, po katerih je v vodstvu v skupnem seštevku prav Španec Bautista. Spomnimo, v izjemno napeti lanski sezoni smo vse do konca spremljali tesen boj za naslov prvaka med Toprakom Razgatlıoğlujem in Jonathanom Reo . Turški dirkač, ki je do skupne zmage prišel s 13 točkami prednosti, je skupaj z Britancem po mnenju stavnic tudi letos glavni favorit za naslov prvaka. Tretji na seznamu favoritov je trenutno vodilni v motoGP, Álvaro Bautista, sledijo pa Garret Gerloff , Scott Redding in Andrea Locatelli .

Letošnja sezona bo predvidoma dolga 12 dirk. Prvih devet bo na stari celini (po dve v Španiji in na Portugalskem, po ena pa na Nizozemskem, Češkem, v Italiji, Veliki Britaniji in Franciji). Zadnje tri preizkušnje v oktobru in novembru bodo zunaj meja stare celine. Najprej se bodo dirkači preizkušali v Argentini, nato pa sledita še Indonezija in Avstralija.

Nedelja v mokro-suhih razmerah

Nedeljski "Superpole" se je začel v spremenljivih razmerah. Steza je bila na nekaterih delih še mokra, drugje spet povsem suha. Še v dopoldanskem času so nad Estorilom grozili črni oblaki, vmes se je nekajkrat ulilo, a razred Superbike je prvo preizkušnjo dneva začel brez kapljic dežja na vizirju. Uvodni krogi, skupaj jih je bilo na programu deset, so takoj pokazali staro razmerje moči, saj so v prvi plan prišli vsi najboljši, oziroma vsi tisti, ki so jih pred dirko uvrščali med vroče kandidate za najvišja mesta. Vodstvo je prevzel Rea, takoj za njim se je peljal Razgatlıoğlu, tretje mesto je držal zmagovalec sobotne preizkušnje Bautista. Prvi trije so si privozili manjšo prednost in vse je kazalo, da se bo o zmagovalcu Superpola odločalo med omenjeno trojico. Štiri kroge pred koncem je v vodstvo prevzel aktualni šampion lanske sezone Razgatlıoğlu, ki je izkoristil manjšo napako do takrat vodilnega Jonathana Rea. Bautista, ki je tako blestel v soboto, je ves čas držal tretje mesto in se ni spustil v boj za zmago. Razlika do vodilnega dvojca je bila taka, da izkušeni 37-letni Španec ocenil, da se tveganje ne splača. Tako sta se v poslednjih krogih za prvo mesto udarila Turek in Britanec. V zadnji krog je z nekaj metrov prednosti kot prvi vstopil Razgatlıoğlu, ki pa je dva ovinka pred ciljem naredil hudo napako, kar je izkoristil Rea in Turek je ostal brez prve zmage sezone, Rea pa je zgolj izkoristil ponujeno in prišel do novega vrhunskega rezultata v boju za naslov. Vodilni v prvenstvu Alvaro Bautista je zasedel tretje mesto.