Opelka 'prestrelil' Wawrinko, Halepova z nekaj težavami prek rojakinje

Prva zgodba sredinega programa v Wimbledonu je bila brez dvoma zmaga Američana Reillyja Opelke , ki je izločil trikratnega osvajalca naslovov na velikih slamih, Švicarja Stana Wawrinko . V petih nizih je bil končni izid 7:5, 3:6, 4:6, 6:4 in 8:6 v korist 2,11 metra visokega teniškega igralca s Floride, ki si je priigral vozovnico za nastop v tretjem krogu. Nekdanji prvi igralec z računalniške lestvice ATP je bil v obračunu z mladinskim prvakom iz leta 2015 na poti do zmage, saj je po tem, ko je prvi niz izgubil s 5:7, dobil naslednja niza s 6:3 in 6:4, a se je Opelka vrnil v igro z nekaj silovitimi začetnimi udarci, na koncu pa v odločilnem petem nizu v 14. igri vzel servis Wawrinki ter pritisnil piko na i triurnemu "maratonu".

21-letnega Opelko v tretjem krogu čaka zmagovalec obračuna med Robinom Hassejem inMilošem Raonićem. Zanimivo je bilo tudi v obračunu zmagovalca turnirja Queen's Španca Feliciana Lopezain Rusa Karena Hačanova, favorizirani vzhodnjak in deseti nosilec je po izgubljenem prvem nizu vseeno strl svojega nasprotnika s 4:6, 6:4, 7:5 in 6:4 ter se tako v tretji krog OP Velike Britanije prebil še tretje leto zapored. Rojak Hačanova in enajsti nosilec Daniil Medvedevje prav tako v štirih nizih opravil z Avstrijcem Aleksejem Popjrinom, bilo je 6:7 (6), 6:1, 6:4 in 6:4.

Romunski obračun s precej težavami favorizirani Halepovi

Sedma nosilka Simona Halepje v povsem romunskem obračunu z Mihaelo Buzarnescuslavila v treh nizih. Halepova je obračun dobila s 6:3, 4:6 in 6:2, nekdanja številka ena je začela odločno, nato pa povsem popustila in 53. igralka sveta ji je vzela začetni udarec v deveti igri drugega niza za izenačenje na 1:1. V tretjem nizu je obema uspel "break", nato pa je Halepova še dvakrat vzela začetni udarec rojakinji za zmago. 27-letnico zdaj čaka dvakratna polfinalistka turnirja Victoria Azarenkaiz Belorusije. Azarenka je že prej veliko bolj prepričljivo ugnala avstralsko Hrvatico Ajlo Tomljanović(6:2 in 6:0).

Prvakinja Eastbourna in tretja nosilka Čehinja Karolina Pliškova, ki še ni prišla dlje od četrtega kroga, je suvereno opravila s Portoričanko Monico Puig, bilo je 6:0 in 6:4 v dveh nizih. Margarita Gasparjan je s poškodbo predala dvoboj proti Elini Svitolini v enajsti igri drugega niza, potem ko je Rusinja nadigrala favorizirano Ukrajinko, a ob enem od začetnih udarcev nerodno stopila ter morala končati sosedski obračun. Izid v drugem nizu je bil 5:7 in 5:5 v njeno korist, ko se je poškodovala, pri izidu 6:5 pa je nato 62. igralka sveta v solzah odšla z igrišča. V preteklosti je že imela veliko težav s poškodbami, njen meteorski vzpon so ustavile težave s kolenom, uspelo pa ji je kar 42 "winnerjev" v primerjavi s 15, ki so poleteli z loparja Svitoline. Igrišče je zapustila ob stoječih ovacijah.