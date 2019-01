Tudi Đoković spočit v finale: Pouille je padel, zdaj 'derbi' z Nadalom

Nadal in Đoković se v finalu velikih slamov nista pomerila že skoraj pet let. Nazadnje je v finalu Roland Garrosa Nadal zmagal s 3:6, 7:5, 6:2 in 6:4.

Najboljši teniški igralec sveta Srb Novak Đokovićje drugi finalist odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V polfinalu je Đoković premagal Francoza Lucasa Pouillas 6:0, 6:2 in 6:2. V nedeljskem finalu se bo pomeril s Špancem Rafaelom Nadalom. Nadal bo v finalu lovil 18. naslov na turnirjih za veliki slam v karieri, Đoković pa 15.

Stosurjeva z Zhangovo do naslova

Domača teniška junakinja Samantha Stosurje v paru s Kitajko Zhang Shuaiosvojila naslov med ženskimi dvojicami. V finalu je avstralsko-kitajska naveza s 6:3 in 6:4 premagala lanski zmagovalki in drugi nosilki, Madžarko Timeo Babosin Francozinjo Kristino Mladenović. Zmagovalki sta prejeli ček za 470.000 evrov. Za 34-letno Stosurjevo je to tretji grand slam naslov v dvojicah po uspehih z Liso Raymondna OP ZDA 2005 ter OP Francije 2006, leta 2011 pa je Avstralka osvojila tudi OP ZDA med posameznicami, ko je v finalu premagala ameriško zvezdnico Sereno Williams. Za njeno partnerko na tekmovanju Zhangovo pa je to prvi naslov na turnirjih velike četverice. Zmagovalki sta prejeli približno 470.000 evrov denarne nagrade, preveč slabe volje ne moreta biti niti poraženki v finalu, ki sta prejeli polovico tega zneska.

Izidi OP Avstralije, polfinale:

Moški

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Lucas Pouille (Fra/28) 6:0, 6:2, 6:2.