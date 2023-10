Drugi poraz Krima Mercatorja v ligi prvakinj

Ob koncu polčasa se je ustavilo tudi domačinkam, ki v zadnjih šestih minutah niso zadele, Krimovke pa so se do velikega odmora približale na vsega dva gola razlike (13:15).

Ljubljančanke so bile v prvih minutah povsem neprepoznavne, domačinke, ki so sicer igrale 130 km stran od svoje dvorane v mestu Mioveni, pa so si hitro priigrale pet golov prednosti (5:0).

Za Krimovke je to drugi poraz v novi sezoni. Po treh zmagah, proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu, porazu proti danskemu Ikastu in remiju proti Kristiansandu, imajo na lestvici na tretjem mestu sedem točk. Rapid jih ima pet.

Varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića so še drugič zapovrstjo v gosteh priznale premoč Rapidu. V minuli sezoni je bil poraz usodnejši, saj so Romunke po tesnem razpletu napredovale v četrtfinale, tokrat pa kljub najslabši predstavi sezone Krimovke ostajajo pred tekmicami po šestih odigranih tekmah.

Obe ekipi sta drugi polčas začeli s številnimi tehničnimi napakami, znova pa so gostje začele zaspano in v osmih minutah dosegle le en gol, razlika pa je narasla na štiri. Nič bolje ni bilo v nadaljevanju, saj so do polovice drugega polčasa Ljubljančanke dosegle le tri gole.

Ciuca je še naprej zbirala obrambe, a njene soigralke v napadu, prav tako kot na drugi strani Krimovke, niso blestele. Po sedmem in osmem golu Jovanke Radičević sta bili na semaforju znova dve točki zaostanka (18:20, 19:21), a le na kratko, saj so domačinke vselej našle odgovor in na krilih Ciuce krmarile proti drugi zmagi to sezono.

Pri Krimovkah je bila zares razpoložena Jovanka Radičević, ki je dosegla osem golov, pri Romunkah pa je izstopala predvsem vratarka Ciuca z 18 obrambami.

Pri slovenskih prvakinjah, pri katerih se je po poškodbi vrnila še vedno načeta Darja Dmitrijeva, manjkala pa je Nina Zulić, sta bili najbolj učinkoviti Jovanka Radičević z osmimi in Tjaša Stanko s šestimi goli. Nerešljiva uganka pri Rapidu je bila vratarka Diana Ciuca, ki je zbrala kar 18 obramb, Orleane Kanor pa je dosegla pet golov.

Ljubljanska zasedba se bo 12. novembra doma pomerila z Metzem.