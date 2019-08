Drugo mesto Alenke Artnik za lepo slovo od Hondurasa

Artnikova (desno) po četrtkovem uspehu in zmagi z monoplavutjo ob Zecchinijevi in Molčanovu.

Alenka Artnikje za slovo od honduraškega Roatana zasedla drugo mesto v disciplini z dvema plavutkama, vso konkurenco pa je z novim rekordnim potopom ugnala Ukrajinka Natalija Žarkova. Pri moških je bil spet najboljši neustavljivi ruski globinski potapljač Aleksej Molčanov.

Artnikova se je po doseženih 113 metrih z monoplavutjo tokrat spustila do napovedanih 88 metrov, medtem ko je Žarkova dosegla 93 metrov in tako vzela rekord, ki je bil do sedaj v rokah slovenske predstavnice.