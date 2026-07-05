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Drugo mesto Čeha v Eugenu, zaostal le za svetovnim rekorderjem

Eugene, 05. 07. 2026 06.49 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Kristjan Čeh

Slovenski atlet Kristjan Čeh je v Eugenu v ZDA na atletski diamantni ligi v metu diska z 69,94 metra zasedel drugo mesto. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna. Nekdanji evropski prvak (2022), ki je bil srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je vrgel 71,06 m in prikazal zavidljivo formo v pripravah na EP v Birminghamu.

Tretji je bil s 67,42 m aktualni olimpijski zmagovalec Roje Stona iz Jamajke. Četrto mesto je zasedel Avstralec Matthew Denny, bronast na olimpijskih igrah pred dvema letoma je vrgel 66,25 m. Za peto mesto je 65,81 m vrgel Alex Rose iz Samoe, bronast lani na SP.

"Tekma je bila z mojega zornega kota solidna. Dal sem vse od sebe. Žal mi je zaradi petega meta, ki bi mi prinesel zmago, bil pa je le pet cm izven sektorja. Mislim, da bi bilo to konkretno prek 71 m. Razen Alekne, ki se mu je en met res posrečil, sem sicer ugnal vse s svetovnega vrha. Mogoče bi lahko malo bolje 'poklopil' zadnje poskuse. Slej ko prej pa se mi bo posrečil tudi res izjemen met," je nastop za STA ocenil Čeh.

Bil je edini slovenski udeleženec tekme na Hayward Fieldu, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Začel je s 66,78 m in krepko povedel, še v prvi seriji ga je nato prehitel Mykolas Alekna z 68,81 m. Čeh je s 67,25 m v drugi seriji izboljšal svoj dosežek, neveljavnega je imel Alekna, Denny je tudi popravil uvodni met, a bil s 65,58 m četrti. Njega in Čeha je mesto nižje potisnil Stona s 67,42 m.

Kristjan Čeh
Kristjan Čeh
FOTO: Profimedia

Slovenski rekorder je še stopnjeval in v tretji seriji vrgel 69,94 m ter po polovici tekmovanja prevzel vodstvo. Alekna je namreč še drugič v nizu ostal praznih rok, kot v tej seriji tudi preostali najboljši do vključno sedmega mesta.

Ptujčan je nadaljeval z 68,04 m, Alekna je odgovoril z 69,74 m, a zaostal 20 cm za Čehom, tudi na ostalih mestih ni bilo sprememb. Alekna je z 71,06 m in svojim najboljšim izidom sezone v peti seriji znova povedel, Čeh je bil prvič brez veljavne daljave.

V zadnji, šesti seriji je obračun najboljše trojice, ki je še ostala v tekmi, Alekna začel z metov diska v zaščitno mrežo. Čeh je nato zaključil 69,48 m, po metu Stone pa je disk ostal daleč od sektorja in pristal na atletski stezi.

Alekna, ki študira na univerzi Oregon in trenira na Hayward Fieldu, se uspešno vrača po hudi poškodbi in bo očitno najhujši Čehov tekmec prihodnji mesec v britanskem Birminghamu, kjer bo Slovenec branil naslov evropskega prvaka. Pred pripravami na EP ga 8. julija čaka še tekma v Karlstadu na Švedskem.

Izide sezone na svetu so postavili v teku na miljo Američanka Nikki Hiltz s 4:17,49, Etiopijka Aleshign Baweke z 9:20,02 na dve milji in z 22,74 v suvanju krogle Italijan Leonardo Fabbri. Za dve stotinki na 100 m je ta dosežek zgrešil Kanyinsola Ajayi (9,84) in postavil nigerijski rekord. Domačin Jamal Britt je na 110 m ovire s 12,86 tekel rekord mitinga ter ugnal Ja'Kobeja Tharpa, ki je prejšnji mesec podrl svetovni rekord.

Naslednja diamantna liga bo v petek, 10. julija v Monaku, kjer bosta med drugimi nastopili Tina Šutej v skoku s palico ter Neja Filipič v troskoku.

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