Drugo mesto Čeha v Eugenu, zaostal le za svetovnim rekorderjem

Tretji je bil s 67,42 m aktualni olimpijski zmagovalec Roje Stona iz Jamajke. Četrto mesto je zasedel Avstralec Matthew Denny, bronast na olimpijskih igrah pred dvema letoma je vrgel 66,25 m. Za peto mesto je 65,81 m vrgel Alex Rose iz Samoe, bronast lani na SP.

"Tekma je bila z mojega zornega kota solidna. Dal sem vse od sebe. Žal mi je zaradi petega meta, ki bi mi prinesel zmago, bil pa je le pet cm izven sektorja. Mislim, da bi bilo to konkretno prek 71 m. Razen Alekne, ki se mu je en met res posrečil, sem sicer ugnal vse s svetovnega vrha. Mogoče bi lahko malo bolje 'poklopil' zadnje poskuse. Slej ko prej pa se mi bo posrečil tudi res izjemen met," je nastop za STA ocenil Čeh.

Bil je edini slovenski udeleženec tekme na Hayward Fieldu, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Začel je s 66,78 m in krepko povedel, še v prvi seriji ga je nato prehitel Mykolas Alekna z 68,81 m. Čeh je s 67,25 m v drugi seriji izboljšal svoj dosežek, neveljavnega je imel Alekna, Denny je tudi popravil uvodni met, a bil s 65,58 m četrti. Njega in Čeha je mesto nižje potisnil Stona s 67,42 m.