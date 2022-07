Drugo zlato medaljo v Oranu priboril Dragič, Klančnikova srebrna, Dvoršakova bronasta

Slovenski judoist Vito Dragič je na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu osvojil zlato v kategoriji nad 100 kilogramov. V odločilni borbi je po petih minutah in 51 sekundah z wazarijem premagal domačina Mohameda Sofianeja Belreka. Njegov uspeh sta dopolnili plavalka Neža Klančnik, ki je v finalu na 50 metrov prosto osvojila srebrno medaljo ter strelka Živa Dvoršak, ki je bila v disciplini streljanja 10 metrov z zračno puško tretja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vito Dragič je v finalu pred nabito polno, a majhno dvorano na sejmišču na koncu ugnal domačega tekmeca Mohameda Sofianeja Belreka, za katerega so glasno navijali domači navijači. V polfinalu je 29-letnik iz Slovenske Bistrice premagal Italijana Lorenza Agra Sylvaina, ki je 46 sekund pred koncem dobil tretjo kazen in posledično zaradi izključitve izgubil borbo. V prvem krogu je bil Dragič prost, v četrtfinalu pa je preskočil Turka Munirja Ertuga. Judoistki Urška Torkar (nad 78 kg), Metka Lobnik (do 78 kg) ter judoist Narsej Lackovič (do 90 kg) so klonili že v svojih uvodnih dvobojih in tako hitro zaključili s tekmovanjem. Že v sredo je sicer judoistka Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov osvojila bronasto odličje, tako da se slovenska ekipa judoistov iz Alžirije vrača z dvema medaljama.

22-letna plavalka Neža Klančar pa je poskrbela, da se je slovenska bera medalj po petih tekmovalnih dnevih ustavila pri številki devet. Klančarjeva je bila tretja v dopoldanskih kvalifikacijah, na 15. mestu je končala Tjaša Pintar. Na 11. mestu je bil blizu finala Sašo Boškan na 100 m hrbtno (56,07), v tej disciplini je bil prvi dan plavalnih tekem na SI 15. Primož Šenica Pavletič (57,13). Neža Klančar se je nato v finalu s časom 25,01 sekunde povsem približala osebnemu rekordu in za štiri stotinke zaostala le za Španko Lidon Munoz Del Campo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tretji slovenski strelski nastop je tudi prinesel finale, Jože Čeper je bil z zračno pištolo na 10 metrov sedmi. Pred tem sta njegovi strelski kolegici zelo dobro odprli finalno tekmo, Živa Dvoršak je bila po prvih petih strelih tik za najboljšimi, tudi po desetih je bilo tako, ko je bila Dvoršakova četrta, peta pa Klavdija Jerovšek. Dvoršakova je po tretji seriji eno mesto pridobila, enega pa je Jerovškova izgubila. Slednja je končala tekmovanje po četrti seriji na šestem mestu, pred njo je že končala dvojica finalistk. Dvoršakova je tedaj delila drugo mesto in bila po naslednji seriji tretja. V konkurenci za zlato sta potem ostali le še Srbkinja Teodora Vukojević in Francozinja Oceanne Marianne Muller. Slednja je povedla z 10:0 in po manjšem preobratu Srbkinje slavila s 16:6. "Pred sredozemskimi igrami sem imela slabši del sezone, pred odhodom pa sem izboljšala formo in to tu tudi pokazala, bolj v finalu kot pred njim. Nastop je zato še večja spodbuda za naprej, saj so v strelstvu vzponi in padci. Danes sem pokazala, da delam dobro ter da je to prava pot," je po nastopu povedala Dvoršakova, ki je bila bronasta že na prejšnjih SI leta 2018 v Tarragoni.

icon-expand Živa Dvoršak je osvojila tretje mesto FOTO: STA

V kvalifikacijah je bila Dvoršakova dolgo na robu osmerice, je pa nato v zaključku precej dodala in se zanesljivo uvrstila v finale, ki je bil za gledalce zelo napet. V njem je prišla Slovenka začasno tudi do delitve drugega mesta. "Med nastopom ne spremljam tekmic, delam svoje, vsake toliko časa pogledam trenerko Polono Sladič, in če pokima, grem naprej. Proti koncu kvalifikacij sem jo tudi pogledala in mi je s prsti na roki pokazala, naj še malo dodam, in sem," je povedala 30-letnica, ki je bila zelo vesela tudi brona, ki ga je dan prej osvojil Luka Lukić, prav tako na 10 metrov z zračno puško. "Končno imamo tudi med moškimi po dolgem času dobrega posameznika. Z Lukom bom nastopila jutri na mešani ekipni tekmi," je dodala Dvoršakova.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke