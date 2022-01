Družina Đoković stopila v bran Novaku: Z njim ravnajo kot s kriminalcem

"Odšel je v migrantsko namestitev, v umazano sobo, in je brez svoje lastnine, ki so mu jo predhodno vzeli. Z njim ravnajo kot s kriminalcem," je dogajanje v Melbournu opisal najmlajši od treh bratov Đoković.

Nato je svojega sina zaradi okoliščin, v katerih se je znašel v Melbournu, primerjal z Jezusom: "Jezus je bil križan, naredili so mu vse in je preživel. Zdaj isto počnejo Novaku. Lahko se sramujete svojih zadnjic, če že obraza nimate." Družina je s sabo prinesla tudi vseh devet pokalov z OP Avstralije, ki jih je v svoji karieri osvojil Đoković: "Vidite vse te pokale? Teh devet pokalov dokazuje, kakšnemu človeku so prepovedali vstop v državo in kakšnega človeka hočejo spraviti na kolena. Temu slovitemu premierju te prelepe dežele pravim: Mi smo ljudje, vi, gospod, pa niste človek."