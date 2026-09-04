Slovenska kanuista blestela na tekmi svetovnega pokala v Parizu

Odličen dan za Hočevarja so na olimpijski progi napovedale že kvalifikacije. Najprej je zablestela Eva Alina Hočevar, ki je bila kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama najhitrejša, za 71 stotink sekunde je ugnala Martino Satkovo. Po njeni poti nista šli Lea Novak, ki je brez pribitkov zasedla 21. mesto, in Alja Kozorog, ki je bila s štirimi kazenskimi sekundami 36.
Žiga Lin Hočevar za sestro ni hotel zaostajati, v kvalifikacijski vožnji je bil najhitrejši, od drugouvrščenega Italijana Raffaela Ivaldija je bil boljši kar za tri sekunde in 34 stotink. Če Benjamin Savšek ne bi nabral dveh kazenskih sekund, bi bila Slovenca prvi in drugi, tako pa se je moral nekdanji olimpijski prvak zadovoljiti s sedmim kvalifikacijskim časom. V finale se žal ni uvrstil Luka Božič, ki je zaostal več kot deset sekund in zasedel 19. mesto.
V finalu je bila Hočevarjeva še hitrejša kot dopoldne, prav tako njene konkurentke. Storila je napako in si nabrala dve kazenski sekundi za zmagovalko, Slovakinjo Zuzano Pankovo. Tretje mesto je zasedla Italijanka Marta Bertoncelli.
Žigi Linu je zmago, ki se mu je izmuznila za 16 stotink sekunde, onemogočil dotik vratc, na progi je bil tudi v drugo najhitrejši. Savšek pa je imel veliko težav, nabral si je šest kazenskih sekund, a je vseeno prišel do solidnega osmega mesta. Zmagal je Čeh Vaclav Chaloupka, tretji je bil olimpijski prvak Nicolas Gestin.
Pred zadnjo tekmo v Seu d'Urgellu oba Hočevarja vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. S samimi vrhunskimi uvrstitvami ima Žiga kar 44 točk prednosti pred Chaloupko, medtem ko ima Eva le 9 točk prednosti pred Satkovo. V soboto sledijo še preizkušnje v krosu.
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