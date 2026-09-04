Slovenska kanuista blestela na tekmi svetovnega pokala v Parizu

Odličen dan za Hočevarja so na olimpijski progi napovedale že kvalifikacije. Najprej je zablestela Eva Alina Hočevar, ki je bila kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama najhitrejša, za 71 stotink sekunde je ugnala Martino Satkovo. Po njeni poti nista šli Lea Novak, ki je brez pribitkov zasedla 21. mesto, in Alja Kozorog, ki je bila s štirimi kazenskimi sekundami 36.

Žiga Lin Hočevar za sestro ni hotel zaostajati, v kvalifikacijski vožnji je bil najhitrejši, od drugouvrščenega Italijana Raffaela Ivaldija je bil boljši kar za tri sekunde in 34 stotink. Če Benjamin Savšek ne bi nabral dveh kazenskih sekund, bi bila Slovenca prvi in drugi, tako pa se je moral nekdanji olimpijski prvak zadovoljiti s sedmim kvalifikacijskim časom. V finale se žal ni uvrstil Luka Božič, ki je zaostal več kot deset sekund in zasedel 19. mesto.