Državno prvenstvo v reliju se ta konec tedna seli v Velenje

Velenje, 21. 05. 2026 16.36 pred eno minuto 1 min branja 0

D.S.
Državno prvenstvo v reliju

Le dva tedna po uvodnem reliju letošnjega državnega prvenstva se sezona nadaljuje v Šaleški dolini. Dirkalniki bodo v petek in soboto hrumeli po legendarnih hitrostnih preizkušnjah relija Velenje in glede na prve letošnje obračune okoli Vipave pričakujemo divjo bitko do zadnjega metra.

Več kot 70 posadk, dobra polovica slovenskih in kar 14 v dirkalnikih najvišjega razreda rally2, prihaja na start letošnjega relija Velenje, ki ima najdaljšo tradicijo pri nas. Tu se je prvič dirkalo že leta 1984, na že 40 izvedbah te dirke pa ima doslej največ zmag aktualni prvak Rok Turk – kar sedem.

FOTO: AMTK Velenje

Turk je na uvodnem letošnjem reliju po Vipavski dolini sicer zmagal, a mu je za zadnji odbijač tesno dihal Mark Škulj ter mu precej otežil uvod v sezono. Grega Kravos in Jan Medved, ki sta jima sledila na minulem reliju, bosta velenjsko preizkušnjo izpustila, kar bo še toliko večja priložnost za Marka Grossija, ki je imel v Vipavi tehnične težave. Sicer pa je Portorožan v zadnjih 10 letih edini, ki je uspel ugnati Turka v državnem prvenstvu.

FOTO: AMTK Velenje

Borba v Velenju bo zato pričakovano napeta, za kar bo poskrbela tudi razgibana, zavita in tudi velikokrat popeskana trasa dirke, ki v Šaleški dolini nikoli ne razočara. 10 hitrostnih preizkušenj v dolžini 121 kilometrov je sestavljenih iz štirih različnih "brzincev": Skorno, Zavodnje, Vinska gora in Ravne. Zmagovalca bomo dobili v soboto.

