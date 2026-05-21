Državno prvenstvo v reliju se ta konec tedna seli v Velenje

Več kot 70 posadk, dobra polovica slovenskih in kar 14 v dirkalnikih najvišjega razreda rally2, prihaja na start letošnjega relija Velenje, ki ima najdaljšo tradicijo pri nas. Tu se je prvič dirkalo že leta 1984, na že 40 izvedbah te dirke pa ima doslej največ zmag aktualni prvak Rok Turk – kar sedem.

Turk je na uvodnem letošnjem reliju po Vipavski dolini sicer zmagal, a mu je za zadnji odbijač tesno dihal Mark Škulj ter mu precej otežil uvod v sezono. Grega Kravos in Jan Medved, ki sta jima sledila na minulem reliju, bosta velenjsko preizkušnjo izpustila, kar bo še toliko večja priložnost za Marka Grossija, ki je imel v Vipavi tehnične težave. Sicer pa je Portorožan v zadnjih 10 letih edini, ki je uspel ugnati Turka v državnem prvenstvu.

Borba v Velenju bo zato pričakovano napeta, za kar bo poskrbela tudi razgibana, zavita in tudi velikokrat popeskana trasa dirke, ki v Šaleški dolini nikoli ne razočara. 10 hitrostnih preizkušenj v dolžini 121 kilometrov je sestavljenih iz štirih različnih "brzincev": Skorno, Zavodnje, Vinska gora in Ravne. Zmagovalca bomo dobili v soboto.