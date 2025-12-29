Kyrgios navkljub prilagojenim pravilom pometel s Sabalenko

O zmagovalcu revijalnega obračuna v Dubaju ni bilo dvoma. Oba niza je Nick Kyrgios, ki je imel v zadnjih sezonah številne težave s poškodbami in trenutno zaseda komaj 671. mesto na lestvici ATP, dobil s 6:3, pri čemer je tekmici v prvem nizu kar štirikrat odvzel servis.

Da bi zmanjšali prednost Kyrgiosa zaradi njegove fizične moči, so organizatorji priredili pravila. Sabalenka je igrala na manjši polovici, oba sta lahko servirala le enkrat, tako da je vsaka napaka pomenila izgubo točke.

Vendar to na razplet srečanja ni vplivalo. V drugem nizu se je sicer zdelo, da bi Belorusinja lahko izenačila, povedla je s 3:1, a ji Kyrgios do konca ni prepustil niti niza. "Iskreno, zelo zahtevna tekma. Arina je šampionka in moral sem se res potruditi," je po zmagi dejal 30-letnik, ki za prihodnje leto načrtuje velik povratek v teniško karavano, potem ko je v zadnjih treh letih zaradi ponavljajočih se poškodb odigral le šest dvobojev.