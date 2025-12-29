Kyrgios navkljub prilagojenim pravilom pometel s Sabalenko

O zmagovalcu revijalnega obračuna v Dubaju ni bilo dvoma. Oba niza je Nick Kyrgios, ki je imel v zadnjih sezonah številne težave s poškodbami in trenutno zaseda komaj 671. mesto na lestvici ATP, dobil s 6:3, pri čemer je tekmici v prvem nizu kar štirikrat odvzel servis.
Da bi zmanjšali prednost Kyrgiosa zaradi njegove fizične moči, so organizatorji priredili pravila. Sabalenka je igrala na manjši polovici, oba sta lahko servirala le enkrat, tako da je vsaka napaka pomenila izgubo točke.
Vendar to na razplet srečanja ni vplivalo. V drugem nizu se je sicer zdelo, da bi Belorusinja lahko izenačila, povedla je s 3:1, a ji Kyrgios do konca ni prepustil niti niza. "Iskreno, zelo zahtevna tekma. Arina je šampionka in moral sem se res potruditi," je po zmagi dejal 30-letnik, ki za prihodnje leto načrtuje velik povratek v teniško karavano, potem ko je v zadnjih treh letih zaradi ponavljajočih se poškodb odigral le šest dvobojev.
Sabalenki so mnogi očitali, da je zavoljo dodatnega zaslužka in medijske izpostavljenosti na kocko postavila ugled ženskega tenisa. Da bo obračun sprožil nepravične primerjave med ženskim in moškim tenisom, so pred obračunom izpostavljali dvomljivci. Številka ena ženskega tenisa pa se tudi po koncu dvoboja ni strinjala s to oceno. "Mislim, da je tenis s tem dobil dodatno pozornost. Ne vidim, kako lahko to slabo vpliva na razvoj," je dejala.
Kyrgios se je strinjal: "Dokazala je, da se lahko enakovredno kosa z nekom, ki je premagal najboljšega vseh časov. Od tega dvoboja lahko vzamemo samo pozitivne stvari."
Vsi pa niso imeli tako visokega mnenja o ekshibicijskem dvoboju. "Zelo pričakovani obračun je ostal brez intenzivnosti in zabavnosti, ki so ju obljubljali. Tekma se je razpletla tako, kot so mnogi pričakovali – kot predsezonska ekshibicija, odigrana v zmernem, skorajda sprehajalnem tempu," so denimo zapisali na spletni strani BBC.
Tudi Annabel Croft, nekdanja številka ena ženskega tenisa, je dejala, da dvoboj ni upravičil pričakovanj. "Sabalenka ni pokazala, česa je sposobna. Kljub temu pa se ni osramotila," je dodala Britanka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.