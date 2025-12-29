Naslovnica
Kyrgios navkljub prilagojenim pravilom pometel s Sabalenko

Dubaj, 29. 12. 2025 09.10 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
J.B.
Bitka spolov: Nick Kyrgios – Arina Sabalenka

Na revijalni "bitki spolov" v Dubaju je prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka s 3:6 in 3:6 izgubila proti Nicku Kyrgiosu, in to navkljub dejstvu, da so bila pravila močno prilagojena v njeno korist. Belorusinja je namreč igrala na 9 odstotkov manjši polovici, oba pa sta lahko servirala le enkrat.

O zmagovalcu revijalnega obračuna v Dubaju ni bilo dvoma. Oba niza je Nick Kyrgios, ki je imel v zadnjih sezonah številne težave s poškodbami in trenutno zaseda komaj 671. mesto na lestvici ATP, dobil s 6:3, pri čemer je tekmici v prvem nizu kar štirikrat odvzel servis.

Da bi zmanjšali prednost Kyrgiosa zaradi njegove fizične moči, so organizatorji priredili pravila. Sabalenka je igrala na manjši polovici, oba sta lahko servirala le enkrat, tako da je vsaka napaka pomenila izgubo točke.

Vendar to na razplet srečanja ni vplivalo. V drugem nizu se je sicer zdelo, da bi Belorusinja lahko izenačila, povedla je s 3:1, a ji Kyrgios do konca ni prepustil niti niza. "Iskreno, zelo zahtevna tekma. Arina je šampionka in moral sem se res potruditi," je po zmagi dejal 30-letnik, ki za prihodnje leto načrtuje velik povratek v teniško karavano, potem ko je v zadnjih treh letih zaradi ponavljajočih se poškodb odigral le šest dvobojev.

Sabalenki so mnogi očitali, da je zavoljo dodatnega zaslužka in medijske izpostavljenosti na kocko postavila ugled ženskega tenisa. Da bo obračun sprožil nepravične primerjave med ženskim in moškim tenisom, so pred obračunom izpostavljali dvomljivci. Številka ena ženskega tenisa pa se tudi po koncu dvoboja ni strinjala s to oceno. "Mislim, da je tenis s tem dobil dodatno pozornost. Ne vidim, kako lahko to slabo vpliva na razvoj," je dejala.

Kyrgios se je strinjal: "Dokazala je, da se lahko enakovredno kosa z nekom, ki je premagal najboljšega vseh časov. Od tega dvoboja lahko vzamemo samo pozitivne stvari."

Vsi pa niso imeli tako visokega mnenja o ekshibicijskem dvoboju. "Zelo pričakovani obračun je ostal brez intenzivnosti in zabavnosti, ki so ju obljubljali. Tekma se je razpletla tako, kot so mnogi pričakovali – kot predsezonska ekshibicija, odigrana v zmernem, skorajda sprehajalnem tempu," so denimo zapisali na spletni strani BBC.

Tudi Annabel Croft, nekdanja številka ena ženskega tenisa, je dejala, da dvoboj ni upravičil pričakovanj. "Sabalenka ni pokazala, česa je sposobna. Kljub temu pa se ni osramotila," je dodala Britanka.

tenis nick kyrgios arina sabalenka

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Albert Konečnik
29. 12. 2025 11.37
Za Butalce ni meja, folk pa take tumarije gleda in mastno plačuje. Adijo pamet. Vse za denar, ki ga imajo očitno nekateri na račun drugih veliko preveč. Preseravanje na kvadrat!!!
Odgovori
0 0
ata_jez
29. 12. 2025 11.15
Realno so take 'tekme' ekshibicijske narave. Zelo malo športov je, kje so ženske lahko primerljive v enaki konkurenci - recimo konjeništvo, nekatera streljanja in jadranja. Zanimivo - tudi nekatere ultra discipline. Celo šah in snooker, kjer ni fizikalij, nista primerljiva. Tako pač je.
Odgovori
+1
1 0
janimir
29. 12. 2025 10.44
A ni nobenega od + 70 let. Takega je pred 50 leti premagala Billi Jean King....
Odgovori
+0
1 1
ata_jez
29. 12. 2025 11.02
Riggs jih je imel 55 😁 Se je pa na koncu tekme počutil 70+ 😁
Odgovori
0 0
dinozaver79
29. 12. 2025 10.28
one bi enako placo 😂
Odgovori
+1
2 1
ata_jez
29. 12. 2025 10.51
'Plača' je povezana z biznisom, ne z učinkom/močjo/tehniko. Če jih v živo in v prenosu gleda isto število ljudi, naj imajo isto 'plačo'.
Odgovori
+1
2 1
janimir
29. 12. 2025 11.23
Koliko časa "delajo" in jih lahko gledaš ? Moški 5 nizov, tudi po 5 ur, ženske največ 3 nize! To je tebi enako ?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
