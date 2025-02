Dubajska policija po incidentu prijela zalezovalca teniške zvezde

Oblasti v Združenih arabskih emiratih so danes sporočile, da je Raducanu zalezovalca prijavila dubajski policiji, ta pa je moškega prijela. Zalezovalec – gre za turista – je pristopil do teniške igralke, ji pustil sporočilo, jo fotografiral in jo vznemirjal s svojim vedenjem. 22-letna Britanka je kasneje umaknila prijavo, moški pa je podpisal uradno zavezo, da se igralki ne bo več približal, prav tako pa je prejel prepoved udeležbe na prihodnjih turnirjih, so zapisale tamkajšnje oblasti.