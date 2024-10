Dujšebajev zgrabil za vrat in pljunil trenerja slovensko obarvane Wisle

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvoboj v Plocku je bil ves čas na robu incidenta. Sodnika sta bila primorana dosoditi kar 21 2-minutnih izključitev in pokazati modri ter rdeči karton Jorgeju Maquedi, ki je ugriznil Mirsada Terzića. Kljub vsemu je do zmage z 29:25 prišla Wisla, ki še naprej ostaja trn v peti Kielc. Pri tem sta izstopala Slovenca Mitja Janc in Miha Zarabec. Zarabec je dosegel pet zadetkov, Janc, ki je bil izbran za najboljšega posameznika tekme, pa osem.