Dumoulin pred vrati Rogličeve Jumbo-Visme, Gilbert podpisal za Lotto Soudal

Nizozemec Tom Dumoulin je v dresu te ekipe dobil dirko po Italiji leta 2017, bil drugi na lanski izvedbi Gira, leta 2018 pa je na drugem mestu končal tudi na dirki po Franciji. Letos je na Giru padel in odstopil, zaradi posledic poškodbe pa nato izpustil tudi francosko preizkušnjo. "Težko bo zapustiti ekipo, moje srce ostaja v njej, skupaj smo dosegli izjemne uspehe. Dokazali smo, kaj zmoremo. Brez te ekipe ne bi bil nikoli to, kar sem, vedno pa bom hvaležen za to, da mi dovolijo raziskovati in iskati nove priložnosti," je ob napovedanem slovesu dejal Dumoulin.