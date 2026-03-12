Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Drugi športi
Duplantis izboljšal svoj svetovni rekord
Švedski atletski zvezdnik Armand "Mondo" Duplantis je v skoku s palico v svojem domačem kraju Uppsala izboljšal svoj svetovni rekord. V prvem poskusu je preskočil 6,31 m. Šestindvajsetletni atlet je svetovni rekord izboljšal že petnajstkrat, odkar je leta 2020 na prestolu zamenjal Francoza Renauda Lavillenieja, ko je preskočil 6,17 m.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.