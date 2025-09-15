Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Duplantis naslov prvaka začinil še s svetovnim rekordom

Tokio, 15. 09. 2025 15.52 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
4

Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je tretji naslov svetovnega prvaka v Tokiu v skoku s palico osvojil z novim svetovnim rekordom 6,30 m.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švedski zvezdnik Armand Duplantis je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu še tretjič v nizu postal svetovni prvak v skoku s palico, skočil je 6,30 m in postavil svetovni rekord. Petindvajsetletni dvakratni olimpijski zmagovalec in trikratni evropski prvak je že štirinajstič izboljšal najboljši dosežek v tej disciplini. Rekordno znamko ima v lasti, odkar je leta 2020 s prestola strmoglavil Francoza Renauda Lavillenieja, ko je preskočil 6,17 m.

atletika sp
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
15. 09. 2025 18.46
Pri sosedu ne smemo na metrsko lojtro za zamenjavo žarnice (ker so to dela ma višini), tu pa brez čelade, varovanja, 6m +... :-)
ODGOVORI
0 0
oježeš
15. 09. 2025 20.08
Ko bo imel sosed tako visoko mehko podlago, kot jo imajo skakalci s palico, bo lahko popravljal tudi dimnik.
ODGOVORI
0 0
poper00
16. 09. 2025 19.22
ojažeš kaj pa ,če se natakneš na palico?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
15. 09. 2025 16.03
+2
bravo! nekoč bubka-danes on....
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256