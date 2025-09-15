Duplantis naslov prvaka začinil še s svetovnim rekordom

Švedski zvezdnik Armand Duplantis je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu še tretjič v nizu postal svetovni prvak v skoku s palico, skočil je 6,30 m in postavil svetovni rekord. Petindvajsetletni dvakratni olimpijski zmagovalec in trikratni evropski prvak je že štirinajstič izboljšal najboljši dosežek v tej disciplini. Rekordno znamko ima v lasti, odkar je leta 2020 s prestola strmoglavil Francoza Renauda Lavillenieja, ko je preskočil 6,17 m.