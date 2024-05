Duplantis vnovič zrušil svetovni rekord

Tretji čas vseh časov na 1500 m je dosegla lanska svetovna prvakinja na 10.000 m in predlanska na 5000 m Gudaf Tsegay. Etiopijka je s 3:50,30 dobro sekundo zaostala za lanskim svetovnim rekordom (3:49,11) Kenijke Faith Kipyegon. Za največji dosežek mitinga pa je poskrbel štiriindvajsetletni in 1,81 m visoki Armand Duplantis. Novo diamantno serijo je začel tako, kot jo je septembra lani končal, z zmago in rekordom. Olimpijski zmagovalec, ki je lani v Budimpešti ubranil zmago na SP na prostem, marca letos pa v Glasgowu prvo mesto na SP v dvorani, je letvico na 6,24 m preskočil že prvič za svoj osmi svetovni rekord.

To je bil njegov šele četrti skok na tekmi, tudi vse prejšnje višine na 5,62 m, 5,82 in 6,00 m je na svojem prvem tekmovanju na Kitajskem zmogel prvič. Konkurenca je bila daleč za njim, Sam Kendricks iz ZDA je zaostal skoraj pol metra, za drugo mesto je skočil 5,82 m. Med šestimi Afričankami na prvih mestih je bila na 3000 m zapreke najboljša Kenijka Beatrice Chepkoech (8:55,40), nekdanja svetovna prvakinja (2019) in aktualna svetovna podprvakinja. Portugalec kubanskih korenin Pedro Pichardo je tekmece v troskoku ugnal za 39 in več centimetrov, olimpijski, svetovni in evropski prvak je dosegel 17,51 m.

Na stadionski krog je bila najboljša dvakratna svetovna prvakinja Marileidy Paulino iz Dominikanske republike (50,08), na visokih ovirah pa sta slavila olimpijska zmagovalka, Portoričanka Jasmine Camacho-Quinn (12,45), ter Američan Daniel Roberts (13,11), tretji lani na SP.