Duplantis že 13. popravil svetovni rekord, tokrat na 6,29 metra

Budimpešta, 12. 08. 2025 20.25 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Švedski atlet Armand Duplantis je na atletskem mitingu v Budimpešti še enkrat postavil svetovni rekord v skoku s palico. V drugem poskusu je preskočil šest metrov in 29 centimetrov, kar je centimeter več od njegove prejšnjega rekorda, ki ga je junija zabeležil v Stockholmu.

Armand Duplantis
Armand Duplantis FOTO: Profimedia

Za 25-letnega atleta Armanda Duplantisa je to že 13. svetovni rekord in tretji v letu 2025. Letvice se je sicer dotaknil, jo zamajal, a je ostala na svojem mestu.

To je bila že njegova 33. zaporedna zmaga, neporažen je že od julija 2021.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmago si je zagotovil že s skokom šest metrov in 11 centimetrov, drugo mesto je zasedel Grk Emmanouil Karalis (6,02 cm), tretje pa Avstralec Kurtis Marschall (5,83).

Duplantis bo glavni favorit za tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, prvenstvo bo od 13. do 21. septembra potekalo v Tokiu.

atletika armand duplantis skok s palico
