Duplantis že 13. popravil svetovni rekord, tokrat na 6,29 metra

Za 25-letnega atleta Armanda Duplantisa je to že 13. svetovni rekord in tretji v letu 2025. Letvice se je sicer dotaknil, jo zamajal, a je ostala na svojem mestu.
To je bila že njegova 33. zaporedna zmaga, neporažen je že od julija 2021.
Zmago si je zagotovil že s skokom šest metrov in 11 centimetrov, drugo mesto je zasedel Grk Emmanouil Karalis (6,02 cm), tretje pa Avstralec Kurtis Marschall (5,83).
Duplantis bo glavni favorit za tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, prvenstvo bo od 13. do 21. septembra potekalo v Tokiu.
