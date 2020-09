Dupmantis pod šestimi metri na diamantni ligi v Dohi, dva izida sezone

Šele 20-letni Armand Duplantis je imel le tri uspešne skoke, na 5,46, 5,71 in 5,82 m v prvih poskusih, tedaj je že zmagal, nato je letvico postavil na šest metrov, a je ni preskočil.

Poleg skoka s palico je bila osrednja disciplina mitinga tek na 3000 m s kopico svetovnih zvezdnic. Zadnjo disciplino tekmovanja je dobila dvakratna zaporedna svetovna prvakinja na 5000 m Hellen Obiriz izidom sezone na svetu (8:20,68).

Na dva stadionska kroga je najhitreje letos med vsemi danes tekla njena rojakinja Faith Kipyegon (1:57,68), olimpijska zmagovalka iz Ria, zlata in srebrna na zadnjih dveh SP, a vse na 1500 m. Na prejšnjih OI je zlati kolajni na 100 in 200 m osvojila JamajčankaElaine Thompson-Herah, ki je na 100 m edina tekla pod 11 sekundami in z 10,87 sekunde za dve stotinki zaostala za svojim izidom sezone na svetu.

S tem se je končala nenavadna in zelo okrnjena stadionska sezona v kraljici športov na najvišji ravni in po odpovedi vseh velikih tekmovanj na čelu z OI. Predvideni zaključni miting diamantne lige 17. oktobra na Kitajskem je bil zadnji odpovedan.

Zavoljo epidemije novega koronavirusa so bili pred tem odpovedani tudi mitingi najvišje kakovosti v Gatesheadu, Parizu, Eugenu, Rabatu, Londonu in Šanghaju. Prav tako letos prvič niso točkovali skupnega seštevka za prestižne denarne nagrade lige.

Slovenski tekmovalci so po dobrih izidih svetovne vrednosti na domačih nastopih v prvi polovici sezone v drugi dodobra izkoristili ponujeno mednarodno priložnost tekmovanj. Najbolj uspešen je bil 23. avgust, ko jeLuka Janežičv Stockholmu zasedel drugo mesto na 400 m (45,85),Tina Šutejje v skoku s palico delila tretje (4,52 m), Kristijan Čeh pa je bil četrti v metu diska (65,73 m).

V Monte Carlu sta 14. avgusta peti mesti zabeležili Maja Mihalinecna 100 m (11,44) in v troskoku Neja Filipič(13,80 m), sedma je bila Anita Horvatna 400 m (52,45). Janežič je bil na predzadnji diamantni ligi v Rimu 17. septembra med deveterico tekačev na 400 m s svojim izidom sezone 45,78 sekunde šesti. V višino je 16-letniSandro Jeršin Tomassini, drugi slovenski predstavnik v večnem mestu, na svoji prvi tekmi v elitni konkurenci preskočil 2,05 m in bil sedmi, zadnji.

V Bruslju je Anita Horvat je zasedla drugo mesto na 400 m z 52,70 sekunde, Joni Tomičič Prezelj je bila peta na 100 m ovire (13,64). Najmanj sreče je imela v Lozani 2. septembraTina Šutej, ki se je poškodovala in zaradi tega tedaj predčasno končala sicer zanjo izjemno sezono.