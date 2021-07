Dve novi okužbi v olimpijski vasi v Tokiu

Tiskovni predstavnik OI Masa Takaya je dejal, da so prvi trije pozitivni primeri v olimpijski vasi "iz iste države in iz istega športa". Vsi trije so v sobah izolirani in jim dostavljajo obroke, vnovič pa so testirali tudi vse druge člane njihove reprezentance, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Želimo, da bi bilo kar najmanj tveganja za zdravje. Zagotovimo lahko, da je z vsemi ukrepi poskrbljeno, da skorajda ne bo srečevanj olimpijcev s prebivalci Japonske," je zagotovil direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) za OI Christophe Dubi. Še vedno je namreč med prebivalci Japonske veliko zaskrbljenosti in negativnega razpoloženja zaradi izvedbe OI v času pandemije.