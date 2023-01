'Dvakrat so ga morali oživljati, čakamo iz dneva v dan'

Svet ameriškega nogometa je v ponedeljek pretresel neljubi dogodek na tekmi med dvema izmed najboljših moštev divizije AFC, Buffalo Bills in Cincinnati Bengals. Damaru Hamlinu je v prsa močno trčil Tee Higgins. Sprva se je sicer pobral, a se takoj za tem zgrudil. Obrambnemu igralcu Buffala so takoj nudili zdravniško pomoč in ga nato prepeljali v zdravstveni center univerze Cincinnati, kjer se še zdaj nahaja na oddelku za intenzivno nego. Tekma med Buffalom in Cincinnatijem je bila sicer po tragičnem dogodku prekinjena.



Pred predstavnike medijev je zdaj stopil njegov stric Dorrian Glenn, ki je opisal, kaj se je dogajalo s Hamlinom in kakšno je njegovo trenutno stanje. "Odpovedalo mu je srce in zato so ga morali dvakrat oživljati. Prvič so ga oživljali na samem igrišču, preden so ga prepeljali v bolnišnico, nato so ga morali znova oživljati še ob prihodu v bolnišnico. Trenutno je priklopljen na ventilator. Poskušajo ga pripraviti, da bi dihal sam. Nekako čakamo iz dneva v dan (kako bo z njim). Še vedno je na oddelku za intenzivno nego. So ga že posedli. Samo nadaljujejo z zdravljenjem, ki so ga predpisali," ja za CNN povedal Glenn, ki je ob tem še dejal, da so zmanjšali količino kisika, ki ga Hamlinu dovajajo s 100-odstotkov na 50-odstotkov, a obstaja resna skrb, da so pljuča utrpela trajno škodo.