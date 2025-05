Dvakratna olimpijka Vedenejeva spremenila državljanstvo in končala kariero

"Kar 26 nepozabnih let sem posvetila temu športu in če bi mi nekdo ponudil, da lahko to pot prehodim še enkrat, bi jo sprejela brez oklevanja," je v ruščini na Instagramu zapisala Jekaterina Vedenejeva, ki so ji le dan pred tem pri Mednarodni gimnastični zvezi (Fig) odobrili vnovično spremembo državljanstva iz slovenskega nazaj v rusko.

Kot je dejala 30-letna ritmičarka, želi nadaljevati kariero kot trenerka in sodnica, vendar ne za Slovenijo, ki ji je ponudila priložnost za nastop na olimpijskih igrah in velikih mednarodnih tekmovanjih ter ji financirala športno kariero, temveč za matično domovino Rusijo.