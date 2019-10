Dvakratni olimpijski in šestkratni svetovni prvak v škripcih? Povezujejo ga z zloglasnim Salazarjem

Alberto Salazar je bil med drugim trener britanskega olimpijca Faraha in Američana Galena Ruppa. Mo Farahje na Otoku eden najbolj priljubljenih športnikov, britanska kraljica mu je podelila plemiški naziv Sir. V Mogadišu v Somaliji rojeni Farah je štirikratni nosilec zlate olimpijske kolajne ter šestkratni svetovni prvak, dvakrat je bil na olimpijskih igrah zlat v teku na 5000 metrov, dvakrat v teku na 10.000 metrov. Salazarja, ki ne priznava krivde, so zaradi kršitev protidopinpških pravil kaznovali v začetku tedna. Nekdanji atlet je vodil organizacijo Nike Oregon Project. "V mednarodni olimpijski družini smo se pogovarjali o zadevi Salazar, ki je zelo zaskrbljujoča in vzbuja resne pomisleke," je na novinarski konferenci dejal Thomas Bach. "Želimo, da Svetovna protidopinška agencija Wada zelo skrbno prouči ta primer ter natančno prouči vsa vprašanja, ki ostajajo odprta. Mok bo v zvezi s tem pisal Wadi," je dejal Bach. Na vprašanje, na kaj se bo konkretno nanašalo pismo Wadi, pa je prvi mož olimpijskega gibanja odgovoril: "Želimo izvedeti, koliko športnikov se je znašlo v preiskavi. Ali so bili v tej preiskavi zajeti prav vsi športniki, ki so trenirali v omenjenem centru, in ali poročilo obravnava celotno obdobje obstoja tega projekta ali le njegov del ter ali lahko preiskava vpliva na olimpijske dosežke."