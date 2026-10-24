Dvakratni ruski olimpijec v vojni izgubil življenje

"Kolesar Sergej Kučerov je umrl, medtem ko je sodeloval v posebni vojaški operaciji. Pokopan je bil v petek na pokopališču v Tuli, kjer so bili pokopani vsi ostali preminuli ruski vojaki, ki so sodelovali pri operaciji," so zapisali pri ruski tiskovni agenciji TASS.

Kučerov je Rusijo na olimpijskih igrah zastopal v dirkališčnem kolesarstvu, in sicer leta 2008 v Pekingu ter leta 2012 v Londonu. V kitajski prestolnici je v ekipni kategoriji skupaj z rojakoma dosegel 12. mesto, štiri leta pozneje pa je trojka svoj uspeh izboljšala in končala na sedmem mestu.