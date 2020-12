Dvakratni zmagovalec dirke po Sloveniji začasno prekinil kariero

Zaskrbljen in jezen obenem

"Ne morem skriti občutka zaskrbljenosti in jeze. Nikoli nisem imel nobenih težav, vedno sem se dobro počutil. Na srečo je medicinsko osebje ekipe hitro ukrepalo in odkrilo to nenormalnost. Zdaj si bom privoščil počitek, za katerega upam, da bo začasen. Zdravje je na prvem mestu, saj se življenje s kolesarjenjem ne konča," je sporočil Ulissi, za katerim je ena njegovih najboljših sezon doslej, na kateri je zmagal na dirki po Luksemburgu ter dobil dve etapi dirke po Italiji.

Ulissi se je rodil leta 1989 v Cecini, živi pa v bližini Lugana v Švici. Oče mu je dal ime Diego Armando po slovitem Diegu Armandu Maradoni, katerega strastni navijač je bil njegov oče. Leta 2014 po 11. etapi Gira od Colecchia do Savone (249 km) so pri Ulissiju v odvzetem vzorcu urina zaznali previsoko vrednost salbutamola, zdravila za lajšanje težav pri astmi, zaradi česar je bil suspendiran za devet mesecev.