Dve dirki, trije kandidati za naslov in tri točke razlike

Potem ko so dirkači odpeljali trojček dirk v Pietramurati, jih zdaj čaka še zaključni dvojček v Mantovi. Tja vrh v razredu MXGP odhaja zelo zgoščen in s skoraj povsem enakim izhodiščem. Vodi Francoz Romain Febvre s 614 točkami, Tim Gajser jih ima 613, Nizozemec Jeffrey Herlings pa 611.

Teoretično bi sicer odločitev lahko padla že v nedeljo, če bi Febvre zmagal v obeh vožnjah, njegova tekmeca pa bi ostala praznih ali skoraj povsem praznih rok. Ker pa je takšen scenarij skoraj nemogoč, bo o tem, kdo bo svetovni prvak v tej sezoni, odločala zadnja dirka v Mantovi.

A že nedeljska bo zelo pomembna. Zdaj so dirkači prišli do točke, ko je pomembno vsako prehitevanje in mesto, saj lahko uvrstitev za mesto ali dve višje ali nižje v vsaki vožnji že pomeni nekaj odločilnih točk v seštevku za SP. To je boleče občutil predvsem Herlings, ki je na drugi preizkušnji v Pietramurati padel, eden od tekmecev je zapeljal čez njegov motor in ga tako poškodoval, da vožnje ni mogel nadaljevati. V trenutku je njegova prednost v SP izpuhtela, Gajser pa je tudi z ne najbolj bleščečimi predstavami spet prišel do priključka z najhujšima tekmecema.

Na zadnji dirki v Pietramurati, ki je štela za VN Gardskega jezera, je bil drugi. Spet je ponovil slabost z nekaj prejšnjih dirk, ki se že precej ponavlja: slabša prva vožnja, ko je bil četrti in precej boljša druga, ko je bil najhitrejši. To vožnjo je Gajser že začel z boljšim startom, se v drugem krogu prebil v vodstvo in tam ostal do konca. V seštevku dirke je to pomenilo drugo mesto, saj je bil boljši Švicar Jeremy Seewer, toda v seštevku SP je kot peti že izpadel iz boja za končno lovoriko, saj ima za Febvrejem več kot sto točk zaostanka. Tudi četrti Španec Jorge Prado in Italijan Antonio Cairoli nista več kandidata za naslov.

Na zadnjih dirkah v Mantovi je namreč skupno na voljo še zadnjih 100 točk v sezoni.