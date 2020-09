Dvoboj Hercog – Juvan že v prvem krogu Rima

Prva nosilka v Rimu je Romunka Simona Halep, sicer druga igralka sveta, med najboljšimi so še Čehinja Karolina Pliškova (2. nosilka), Američanka Sofia Kenin (3.), Ukrajinka Jelina Svitolina (4.), NizozemkaKiki Bertens(5.) in druge, ki so vse že v Rimu. Dvoboj Hercogove in Juvanove bo predvidoma v torek.